Adana'da galeriye otomatik silahla saldırı! 2 kişi tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir galeride iş yeri sahibi ile yanında oturan 3 arkadaş silahlı saldırıya uğradı. Galeriyi otomatik silahla kurşunlayan iki şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 23:29

Olay, ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'nda 28 Eylül gecesi saat 23.15 sıralarında meydana geldi. İş yeri sahibi R.G. ile üç arkadaşı galeride otururken, motosikletle gelen iki şüpheli otomatik silahla iş yerini taradı. Açılan ateşte iş yerinin camları ile park halindeki otomobillere 10'dan fazla mermi isabet etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Olay anı ise güvenlik an ve an kameralara yansıdı.



Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan 4 saat sonra düzenledikleri operasyonla, olayın şüphelileri M.A.K. ve C.C.'yi Horzum yaylasında yakaladı. Şüphelilerle birlikte; olayda kullanılan Thomson marka otomatik silah, bir tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL para ve 3 yedek şarjör ele geçirildi.



Kozan Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde göz altına alınan C.C. ile mağdur R.G. arasında kıskançlıktan kaynaklı husumet olduğu, bu nedenle şüphelinin tetikçi olarak tuttuğu M.A.K. ile birlikte olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 2 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesi'ne çıkartıldı.



Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlaması ile hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

