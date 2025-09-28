Tokat’ta yorgun merminin isabet ettiği vatandaş ağır yaralandı
Tokat’ta cadde üzerinde yürüdüğü sırada yorgun merminin isabet etmesi sonucu yere yığılan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Parkı yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, M.A. cadde üzerinde yürüdüğü esnada aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.