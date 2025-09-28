Yaşam

Mersin'de katliam gibi kaza! İşçileri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mersin'de gece saat 00.10 sıralarında Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde giden TIR'a arkadan çarptı.

Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 16 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

