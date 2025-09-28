Mardin'de 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de polis, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki operasyonda toplam 15 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirip 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. Artuklu ilçesinde de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada durdurulan araçta 5 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

