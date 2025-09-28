Kars Çayı'na hafif ticari araç düştü: 1 yaralı

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak Kars Çayı’na düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 09:15

Kaza; Kars merkezde meydana geldi. Dereiçi bölgesinden kent merkezine seyir halindeki S.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak Kars Çayı'na düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çaya düşen araç sürücüsü S.K.'yı çıkararak ilk müdahalesini yaptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.