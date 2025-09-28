Kahramanmaraş'ta on binlerce balık telef oldu.

Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı'nın Sır Barajı'na döküldüğü bölgede on binlerce balık telef oldu.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 16:53

Edinilen bilgiye göre, Sır Barajı'nda meydana gelen olayda çok sayıda balığın telef olduğu gözlendi. Tekneyle baraj göletine çıkan bir vatandaş, yaşanan balık ölümlerini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde balıkların su yüzeyini kapladığı görüldü.

Balık ölümlerinin fabrikalardan baraj ve çaya bırakılan atıklardan kaynaklandığı ileri sürüldü.