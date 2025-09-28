Gizli bölmeden neler çıktı neler! Hem kokain hem de kalaşnikof şarjörü

Beşiktaş'ta motorize yunus polisi uygulama sırasında durdukları bir aracın sürücüsünün davranışlarından şüphelendi. Araçtaki mıknatıslı düzeneği fark eden polis, cep telefonunu teybin üstüne değdirerek kilit tuşuna uzun süre basılı tutunca sol arka kapıdaki gizli bölmenin açıldığını tespit etti.Yapılan incelemede gizli bölmede, çok miktarda kokain ve kalaşnikof silahta kullanılan özel yapım şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan Kadir Can K. (21) tutuklandı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 11:48

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, Türkali Mahallesi'ndeki bir sokakta uygulama yaptı.Burada şüphe üzerine durdurulan 34 UN 7956 plakalı otomobilden inen Kadir Can K.'nin üst aramasında herhangibir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda da herhangi bir olumsuzluk bulunmayan Kadir Can K.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelendi.

GİZLİ BÖLMEDEN KOKAİN ÇIKTI

Bunun üzerine araçta arama yapan polis ekipleri, teyip kısmının önünde düzeneği harekete geçiren mıknatıs sistemi olduğunu fark etti. Sisteme telefon değdirerek aracın kapı kilit tuşuna uzun süre basılı tutan polis, sol arka kapının plastik kısmının öne doğru açıldığını gördü. Kapının iç kısmında yapılan incelemede, 11 parça halinde toplam daralı ağırlığı 11.3 gram olan kokain ve kalaşnikof silahta kullanılan 50 fişek kapasiteli özel yapım şarjör ele geçirildi. Kadir Can K.'nin üstünde bulunan 9 bin lira ve cep telefonuna da el konuldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aramaların ardından gözaltına alınan Kadir Can K., emniyete götürüldü. İfadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kadir Can K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

