Düğününe günler kala kaybolan adamdan acı haber!

Malatya'da düğününe sayılı günler kala kaybolan 34 yaşındaki şahıs her yerde aranırken gelen bir ihbarla acı gerçek ortaya çıktı. Boş bir arazide yatan kişiyi görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler silahla vurulmuş halde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin kayıp 34 yaşındaki şahsa ait olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 19:31

Paylaş



ABONE OL

Malatya'da düğününe sayılı günler kala kaybolan 34 yaşındaki şahıs, boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüzgar Sokak'ta boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünden silahla vurulan kişinin yaklaşık 4 gündür kayıp olan A.B.K'ya ait (34) olduğu belirlendi.Şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken, olay yerinde yapılan incelemelerde bir tabanca ile 2 adet boş kovan bulundu.

A.B.K'ya ait aracın ise 25 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN