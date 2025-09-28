Balıkesir'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.20'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği ise 12.13 kilometre olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 11:32

Paylaş



ABONE OL

Balıkesir'de 10 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Son olarak saat 11.20'de ilçede 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem, 12.13 kilometre derinlikte gerçekleşti.



ARTÇILARIN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ



Bölgede artçı depremlerin sayısı 8 bini geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN