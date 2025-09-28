Balıkesir'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD tarafından yapılan açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.20'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği ise 12.13 kilometre olarak ölçüldü.
Balıkesir'de 10 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Son olarak saat 11.20'de ilçede 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 12.13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ARTÇILARIN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ
Bölgede artçı depremlerin sayısı 8 bini geçti.