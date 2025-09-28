Antalya'da otomobil ve motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatleri seyir halindeki otomobil ve motosikletli çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Mehmet Gül'ü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi 611. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E (67) idaresindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Gül (49) yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.E polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

