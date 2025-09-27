Zonguldak'ta feci kaza! Üst geçide çarpan otomobil ikiye katlandı: 2 kişi hayatını kaybetti
Zonguldak-Alaplı karayolunun Taşbaşı mevkisinde gece saatleri seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkması sonucu üst geçidin ayak kısmına çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye katlanırken, otomobilde bulunan sürücü Efe Kaan Güney ve Furkan Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya ililkin soruşturma başlatılırken cenazeler Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.