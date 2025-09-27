Zonguldak'ta feci kaza! Üst geçide çarpan otomobil ikiye katlandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27.09.2025 05:44

Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.