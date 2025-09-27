Tehditle para isteyen 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da tehditle para isteyen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, R.Ö'nün (47), bilmediği bir numaradan aranarak eski ortağına borcu olduğu söylenip tehdit edilerek kendisinden 40 bin dolar istendiğini belirterek şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Bahçelievler'de şüpheli Y.E.B'yi (23) müşteki R.Ö'den parayı zarf içinde aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli Y.E.B. ile birlikte hareket ettiği belirlenen A.P. (29), Y.E.G. (23), Y.T'yi (24) Arnavutköy ve Sultangazi'de 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerden Y.T'nin 16 suç kaydı ile 11 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, A.P'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.