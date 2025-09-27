Şanlıurfa'da plastik deposunda yangın
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan plastik kasalarında bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoya yayılırken yangın kontrol altına alındı. Depoda maddi hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde plastik kasaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayvanat Mahallesi'nde bir manava ait depoda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Depoda hasar meydana geldi.