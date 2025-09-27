Kayseri'de 19 hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Toplam 35 ekip ve 220 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (40) ile 18 hükümlü yakalandı.
Hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.