Kars'ta dolandırıcılık iddiasıyla 2 kadın yakalandı

Kars’ta, başkasına ait banka kartları ve mobil bankacılığı kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.09.2025

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaşayan T.D'nin banka kartlarının ve mobil bankacılığının başkaları tarafından kullanıldığı, onayı olmadan farklı hesaplara para transferi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, T.D'nin hesabının Ş.K. (46) ve A.Ö. (26) tarafından kullanıldığını tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan talimatlar doğrultusunda polisler, Ş.K. ve A.Ö'yü "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.