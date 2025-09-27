Deniz ulaşımına rüzgar engeli! Yola çıkacaklar dikkat: BUDO 8 seferini iptal etti

Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli rüzgar ve dalga boyunun yükselmesi nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün düzenleyeceği 8 sefer iptal edildi.

Giriş Tarihi: 27.09.2025 03:23

Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanacak. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

8 SEFER İPTAL EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

