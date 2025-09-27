Çeşitli suçlardan aranıyorlardı! 74 zanlı yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-14" operasyonu ile şok uygulamalar gerçekleştirdi.

Toplam 63 ekip ve 755 personelin katıldığı çalışmalarda, 13 bin 921 kişi ve 6 bin 123 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, çeşitli suç aletleri ele geçirildi.