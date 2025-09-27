Boğa almak isterken 'Sazan Sarmalı' kurbanı oldular!

Giriş Tarihi: 27.09.2025 10:56

İddiaya göre, şüpheliler M.C.K. (21), F.P (25) ve kardeşi A.P (22) büyükbaş hayvan ticaretiyle 'Sazan Sarmalı' olarak adlandırılan dolandırıcılık yönetimiyle kurbanlarını hedef aldı. M.C.K., 'Osman' kod adıyla büyükbaş hayvan ticareti yapan K.K. (35)'yı aradı. Yapılan telefon konuşmasında dolandırıcı mağdur K.K.'ya, "600 bin TL'ye 7 büyükbaş hayvan satıyorum. Görmek isterseniz Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesine gidin hayvanlara bakın ama para konuşmayın. Hayvanları size gösterecek kişi benim kuzenim, ticaretimi bilmez" diyerek kandırdı.

M.C.K. yine 'Osman' kod adıyla bu sefer internet sitesi üzerinden 7 adet büyükbaş hayvan ilanını 1 milyon 260 TL'ye veren H.S. (29)'u aradı. H.S.'ye, "İlandaki boğaların hepsini alacağım. Arkadaşlarımı göndereceğim para pul işini bilmezler, para konusuna girmeyin" diyerek tembihledi.