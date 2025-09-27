Boğa almak isterken 'Sazan Sarmalı' kurbanı oldular!
Adana'da 7 adet boğa almak isteyenler 'Sazan Sarmalı' yöntemiyle 600 bin TL dolandırıldı. Adana polisi 3 şüpheliyi, Mersin'de saklandıkları kiralık evde yakalayarak tutuklanmasını sağladı, ayrıca 6 milyon 500 bin TL değerinde 5 otomobiline el koydurdu.
İddiaya göre, şüpheliler M.C.K. (21), F.P (25) ve kardeşi A.P (22) büyükbaş hayvan ticaretiyle 'Sazan Sarmalı' olarak adlandırılan dolandırıcılık yönetimiyle kurbanlarını hedef aldı. M.C.K., 'Osman' kod adıyla büyükbaş hayvan ticareti yapan K.K. (35)'yı aradı. Yapılan telefon konuşmasında dolandırıcı mağdur K.K.'ya, "600 bin TL'ye 7 büyükbaş hayvan satıyorum. Görmek isterseniz Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesine gidin hayvanlara bakın ama para konuşmayın. Hayvanları size gösterecek kişi benim kuzenim, ticaretimi bilmez" diyerek kandırdı.
M.C.K. yine 'Osman' kod adıyla bu sefer internet sitesi üzerinden 7 adet büyükbaş hayvan ilanını 1 milyon 260 TL'ye veren H.S. (29)'u aradı. H.S.'ye, "İlandaki boğaların hepsini alacağım. Arkadaşlarımı göndereceğim para pul işini bilmezler, para konusuna girmeyin" diyerek tembihledi.
K.K. ortağı H.Y. (52) ile birlikte, H.S'in yanına giderek büyükbaş hayvanlara baktı. Ardından K.K. ve H.Y. 7 adet tosunları alacağını belirterek aracına yüklemesi isteyip parayı atacağını belirtti. Tosunlar araca yüklendikten sonra K.K. ve ortağı H.S., şüpheli M.C.K.'ın verdiği hesaba 600 bin TL parayı transfer etti. Ancak hayvanları sahibi H.S. paranın gelmediğini belirterek boğaları tekrardan araçtan indirdi. Bunun üzerine K.K. ve H.Y. dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.
3 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ, MERSİN'DE YAKALANDI
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın 'Sazan Sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılık olduğunu anladı. Bunun üzerine konuyu araştırmaya başlayan siber polisi, M.C.K. dışında F.P. (25) ve kardeşi A.P.'inde (22) bu işin içinde olduğunu tespit etti. F.P. ve kardeşi A.P.'in ise paranın izini kaybettirmek için transferi yönettiği belirlendi.