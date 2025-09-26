Kocaeli’de panik anlar! Altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi | Ekiplerden geniş güvenlik önlemi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında delinen doğal gaz borusu paniğe neden oldu. Borunun delinmesi sonucu çevreye yoğun gaz sızarken ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 13:44

Edinilen bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi 1666 Sokak'ta İSU'ya bağlı ekiplerce yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kepçe operatörü kazı esnasında doğal gaz borusuna zarar verdi. Borunun delinmesi sonucu çevreye yoğun gaz sızdı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede PALGAZ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(Foto: İHA)



Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından doğal gaz akışı kesilerek tehlike kontrol altına alındı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle 1666 Sokak'taki doğal gaz arzının bir süre sağlanmayacağını açıkladı.

