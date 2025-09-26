Kış geliyor montları çıkarın! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile sarı kodlu alarm
Eylül ayının son haftalarıyla beraber İstanbul dahil pek çok ilde sıcaklıklar düşerken sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 11 kent için sarı kodlu alarm verdi. Marmara ve Ege’de kuvvetli sağanak yağış beklenirken, sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece düşüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir'in ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIKLAR AZALIYOR
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni harita raporunu paylaştı. Haritada İstanbul'un yeni haftaya sağanakla başlayacağı görüldü.
BÖLGELERİMİZDE HAVA