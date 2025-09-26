Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’nde korku dolu anlar! 1 vatandaş denize düştü

Kadıköy-Beşiktaş İskelesi’nde denize düşen bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 01:36

Kadıköy-Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen şahsı kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin önce denize can simidi atarak şahsı kurtarmaya çalıştığı, ardından ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarıldığı anlar yer aldı.

