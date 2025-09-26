Giresun'da kamyonet uçuruma uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde kamyonetin uçurumdan dere yatağına düşmesi sonucu Osman Aydın yaşamını yitirdi, İbrahim Aydın ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, cenaze otopsi için Adli Tıp’a gönderildi.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:22

Paylaş



ABONE OL

Giresun'da kamyonetin uçurumdan yuvarlanıp dere yatağına düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yarandı.

Kaza sabah saatlerinde Espiye ilçesi Aydınlar köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet yol kenarındaki uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçta bulunanlardan İbrahim Aydın yaralı olarak kurtarılırken, Osman Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Aydın'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Osman Aydın'ın cenazesi savcılık incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN