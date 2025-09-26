Yaşam

Antalya’da "pes" dedirten olay! Yüzerek Yunan adasına kaçmaya çalışan firari yakayı ele verdi

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan’a bağlı Kızılhisar Adası’na geçmeye çalışan 33 yaşındaki F.G. Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 26 Eylül'de Beşadalar açıklarında şüpheliyi tespit etti. Yüzerek Kızılhisar Adasına ulaşmaya çalışan F.G., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

