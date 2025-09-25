Tatvan’da çocuk gündüz bakımevinde yangın tatbikatı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Çocuk Gündüz Bakımevi’nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği'ne bağlı Tatvan Çocuk Gündüz Bakımevi'nde Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Senaryo gereği yangın alarmının çalmasıyla birlikte öğrenciler ve personel binadan kontrollü şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri daha sonra yangına müdahale ederek söndürme çalışmasını uygulamalı olarak gösterdi. Tatbikatın ardından itfaiye personeli, öğrencilere yangın anında alınması gereken önlemler, doğru tahliye yöntemleri ve ilk müdahale konusunda bilgilendirme yaptı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların muhtemel acil durumlara hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Programın sonunda ise öğretmenler tarafından Tatvan Belediyesi İtfaiye ekibine teşekkür amacıyla hediye takdim edildi.