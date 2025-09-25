Mardin'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 11:27

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.