Kontrolden çıkan TIR dehşet saçtı! 2 araca ve polise çarpıp köprüden uçtu

Manisa'da kontrolden çıkan bir TIR, 2 araç ile polis memuruna çarparak köprüden uçtu. Park halindeki 3 aracın üzerine düşen TIR'da ve diğer araçlarda büyük hasar meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:39

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 araç ile polis memuruna çarptıktan sonra köprüden uçan TIR, park halindeki 3 aracın da üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir istikametine giden Şah İsmail Topçuoğlu'nun kullandığı 34 GLH 876 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. TIR daha sonra bariyerlere, Ahmet Taş (54) yönetimindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile ve Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar Köprüsü'nden uçtu. TIR, park halindeki 2 özel halk otobüsü ile taksinin üzerine düştü. Kazada Muhammed Nedir hayatını kaybetti, polis memuru Osman Yanar ve TIR şoförü Şah İsmail Topçuoğlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yanar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

