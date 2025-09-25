Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Maç kadrosuna dahil edildi
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen antrenmanlara katıldı ve maç kadrosuna dahil edildi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen takımla birlikte antrenmanlara katıldı.
Öte yandan Nijeryalı yıldızın Alanya'da oynanacak maçın kadrosuna alınacağı belirtildi.