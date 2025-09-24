Sivas'ta katliam gibi kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken aracın içinde bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Mehmet İncir (70) yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, Karkın köyü mevkisinde kontrolden çıkıp devrilerek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.