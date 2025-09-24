Şehidin annesine verdiği söz tutuldu! Bakanlıkça inşa edilen ev aileye teslim edildi

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açıklan ateş sonucu şehit edilen 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine verdiği ev sözü, tutuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek Şehit Uslu'nun annesi için inşa ettirdiği evi aileye teslim etti.

Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin inşaatı tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çorum Valiliği aracılığıyla köydeki eski evlerinin yerine inşa edilen ev tamamlanarak şehidin ailesine teslim edildi.

"ŞEHİDİMİN HAYALİNİ YERİNE GETİRDİNİZ"

Düzenlenen programda konuşan Şehit Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Valime, Kaymakamıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürümüze, bütün memurlarımıza çok teşekkür ederim. Şehidimin hayalini yerine getirdiniz, hepiniz çok sağ olun, Allah razı olsun." dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan da "Bugün burada, şehidimiz Mustafa Uslu'nun aziz hatırasına duyduğumuz derin saygının ve ailesine olan vefa borcumuzun bir ifadesi olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZ EN YÜCE DEĞERLERİMİZDİR"

Devletin şefkat elini uzatarak, şehidin kıymetli ailesine teslim edilecek konutun yalnızca bir yapı olmadığını, aynı zamanda sadakatin, minnetin ve toplumsal dayanışmanın somut bir simgesi olduğunu ifade eden Çalgan, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz, bu toprakların bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve geleceğimizin teminatı uğruna canlarını feda eden en yüce değerlerimizdir. Onların aziz hatıraları, milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacak; emanetleri olan aileleri ise devletimizin ve milletimizin baş tacı olmaya devam edecektir. Bugün teslim ettiğimiz bu ev, Cumhuriyetimizin 102. yılına yakışır şekilde şehit yakınlarımıza olan bağlılığımızın, onların her zaman yanında olduğumuzun güçlü bir göstergesidir. Şehidimizi ebediyete uğurladıktan hemen sonra şehidimizin, ailesine bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu evi Valiliğimiz ve yerel imkanlarla yapmayı taahhüt ettik. Ama, hemen sonra durumu öğrenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum bizimle irtibata geçerek bu evi bakanlığının yapacağını bildirdiler. Evin temelini 5 Nisan 2025 tarihinde hep birlikte attık. Hamdolsun ki, herhangi bir kaza veya aksilik yaşanmadan, sadece 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış bulunuyor. Özellikle belirtmek gerekir ki bu ev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un yakın ilgisi, talimatları ve titiz takibi sayesinde bu denli hızlı bir şekilde tamamlanmıştır. Şehidimiz Mustafa Uslu'nun kıymetli ailesine, yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum"

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise "Bayrak inmesin, vatan bölünmesin, Türk milleti ebediyete kadar bağımsız yaşasın diye şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle şükranla anıyorum. Rabb'im onların mekanlarını cennet etsin. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet versin, tedavi görenlerde acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Anahtar teslim töreninin ardından şehidin annesine söz verdiği ev gezildi. Şehit Mustafa Uslu'nun mezarı ziyaret edildi.

