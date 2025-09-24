Yaşam

Şanlıurfa'da saman yüklü tır alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alev alan saman yüklü tır kullanılmaz hale geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Şanlıurfa'da saman yüklü tır alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırın dorsesindeki saman balyaları bilinmeyen nedenle tutuştu. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN