Kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya uçtu: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak mısır tarlasına uçtu; sürücü hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 16:00

Kaza saat 12.30 sıralarında Alanyurt ile Akhisar Mahallesini bağlayan beton yolda meydana geldi. Akhisar mahallesine seyreden Servet A.(40) yönetimindeki 16 AFE 491 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak mısır tarlasına takla atarak ters durdu. İhbarla kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, isteği üzerine sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.