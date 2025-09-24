Yaşam

Kış soğukları başlıyor mu? İstanbul’da yağışlı hava etkili olacak | Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı

Eylül ayının son günlerinde soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, cuma gününden itibaren İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında “Bu geceden itibaren yarın ve daha sonrasındaki günlerde yağışlı sistemler yavaş yavaş İstanbul ve özellikle de ülkemizin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürmeye başlayacak.” dedi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLARA VEDA ZAMANI GELDİ Mİ?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacakSoğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak

5 GÜNLÜK RAPOR PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Raporda İstanbul dahil birçok ilde havaların serinleyeceği ve yağışların meydana geleceği görüldü.

24 Eylül Çarşamba24 Eylül Çarşamba

25 Eylül Perşembe25 Eylül Perşembe

26 Eylül Cuma26 Eylül Cuma

27 Eylül Cumartesi27 Eylül Cumartesi

28 Eylül Pazar28 Eylül Pazar

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu (Ekran görüntüsü)Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu (Ekran görüntüsü)

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek: Özellikle İstanbul için vedalaşma zamanı geldi ama sıcaklıklarda çok aşırı düşme yok. 26 derecelerde güney ilçelerde zaman zaman 28 derecelere kadar çıkıyor. Bu geceden itibaren yarın ve daha sonrasındaki günlerde yağışlı sistemler yavaş yavaş İstanbul ve özellikle de ülkemizin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürmeye başlayacak.

İstanbul'da gece saatlerinden sonra yani bu gece ve yarın aralıklarla hafif çok kuvvetli olmayan zaman zaman havanın kapalı olduğu zaman zaman zayıf yağış şeklinde yarından itibaren yağışlar başlıyor. Artık ardı arkası kesilmiyor İstanbul'da güneş yüzü daha az görecek

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık