Kış soğukları başlıyor mu? İstanbul’da yağışlı hava etkili olacak | Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı

Giriş Tarihi: 24.09.2025 07:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu (Ekran görüntüsü)

SICAKLARA VEDA ZAMANI GELDİ Mİ?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek: Özellikle İstanbul için vedalaşma zamanı geldi ama sıcaklıklarda çok aşırı düşme yok. 26 derecelerde güney ilçelerde zaman zaman 28 derecelere kadar çıkıyor. Bu geceden itibaren yarın ve daha sonrasındaki günlerde yağışlı sistemler yavaş yavaş İstanbul ve özellikle de ülkemizin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürmeye başlayacak.

İstanbul'da gece saatlerinden sonra yani bu gece ve yarın aralıklarla hafif çok kuvvetli olmayan zaman zaman havanın kapalı olduğu zaman zaman zayıf yağış şeklinde yarından itibaren yağışlar başlıyor. Artık ardı arkası kesilmiyor İstanbul'da güneş yüzü daha az görecek