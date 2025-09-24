Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 19:11

Paylaş



ABONE OL

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A. (42) yakalandı.



Y.E.A. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN