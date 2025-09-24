Yaşam

Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A. (42) yakalandı.

Y.E.A. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

