Gaziantep'te sokak ortasında akılalmaz olay! 9 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştı

Giriş Tarihi: 24.09.2025 15:12

Gaziantep'te 9 yaşındaki kız çocuğu kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken çevredekiler tarafından fark edilince kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir erkek sokakta yürüyen 9 yaşındaki kız çocuğunu takip ettikten sonra kaçırmaya çalıştı. Takip edildiğini fark eden çocuk panikle kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin dikkati ve olaya hızla müdahale etmesi çocuk kaçırma girişimini boşa düşürdü.