Batman’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 24.09.2025 18:53

Edinilen bilgilere göre kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.