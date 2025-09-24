Antalya'da falezlerden düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya Muratpaşa'da falezlerden denize düşen 31 yaşındaki Kadir Orhanlı hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti. Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi'ndeki falezler kısmından denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen deniz polisi, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na getirdi.

Burada sağlık ekibince yapılan kontrolde üzerinden Kadir Orhanlı'ya (31) ait kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

