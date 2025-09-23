Tekirdağ'da öğrencilere mobil tırla trafik eğitimi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı mobil eğitim tırı, Tekirdağ'a gelerek çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim verdi.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 16:46

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, mobil tırın içinde oluşturulan sınıfta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı. Ayrıca tırın önüne kurulan özel trafik parkurunda çocuklar, öğrendikleri bilgileri uygulama imkânı buldu. Öğrenciler; trafik ışıklarını, yaya geçitlerini, emniyet kemerinin önemini ve trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları hem teorik hem de pratik olarak öğrenerek bilinçlendirildi.

Eğitim programına Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker de katılarak öğrencilerle beraber uygulamaları takip etti.

Etkinlik kapsamında Tekirdağ genelinde yaklaşık bin öğrenciye trafik eğitimi verildi. Çocukların hem sınıfta hem de parkurda gördükleri bu eğitimlerle trafik güvenliği konusunda geleceğe önemli bir yatırım yapıldığı vurgulandı.