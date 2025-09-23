Kahramanmaraş'ta market önüne ses fişeği atan şahıs kamerada

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen olayda bir marketin önünde patlayıcı paniği yaşandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 16:23

Edinilen bilgiye göre olay, Göksun ilçesindeki bir marketin önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir şahısın market önünde ses fişeği attığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, şahsı yakalama çalışmaları da başlatıldı.

Öte yandan market önündeki olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın market önünde dolaştığı ve etrafı gözetler gibi hareket ettiği, ses fişeğinin patlamasıyla kaçtığı anlar yer aldı

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, markette maddi hasar oluştuğu belirtildi.