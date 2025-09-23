İstanbul'daki taksici cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! 29 yaşındaki kişi azmettirdi 16 yaşındaki çocuklar öldürdü

Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:21

Beyoğlu'nda yol kenarında beklerken, sağ kapısını açan bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülen taksici Ali Sancar cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2'si çocuk 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırının Ali Sancar ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Burak K. (29)'nin azmettirdiği 16 yaşındaki saldırganlar tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edilen şüpheli Burak K. ise "Ben kimseyi öldürmedim. Sadece yardım ettim." dedi.

Olay, 20 Eylül'de saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Taksici Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasığından ve bacağından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.