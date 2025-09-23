Gaziantep'te, 40 yıllık yemenici konteynerde hayata tutunuyor

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, 40 yıldır baba mesleği yemenicilik yapan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde iş yeri yıkılan 61 yaşındaki Ertan Yüksek, konteyner iş yerinde hayata yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği İslahiye'de yaşayan 2 çocuk babası Ertan Yüksek'in de işyeri yıkıldı. Felaketin ardından işyeri olmayınca iki yıl mesleğini yapamayan Yüksek'e konteyner teslim edildi. Babasından öğrendiği yemeniciliği 40 yıldır sürdüren Yüksek, hayata yeniden başlayarak ailesinin geçimini sağlıyor. İslahiye'de babasından öğrendiği yemenicilik mesleğini sürdüren ve depremde işyeri yıkılan Ertan Yüksek, yeni iş yerinde hem mesleğini sürdürdü, hem de hayata tutundu.

İslahiye'de 90 yıldır ailece yemenicilik yaptıklarını ancak mesleğin kendisiyle birlikte yok olacağını belirten Ertan Yüksek, "İslâhiye'de yemeni ustası olarak tek ben kaldım. Babam ölmeden önce 50 yıl bu mesleği yapmış, Babamdan sonra da ben mesleği devam ettirdim. Bir dönem gözde mesleklerden olan yemeniciliği 40 yıldır severek yapıyorum. Yeni çırak bulamıyoruz. El becerisi ve sabır isteyen bir iş olmasının yanında yorucu olduğu için çırak çalışmıyor. 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde iş yerim yıkıldı. Konteynerde mesleğime devam ederken, çocuklarımın rızkını çıkartmaya çalışıyorum. İslâhiye'de bu mesleğin son temsilcisiyim, tek üzüntüm meslek benimle birlikte yok olacak" diye konuştu.