Diyarbakır'da 3 katlı binada yangın: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 2 yaşındaki Sultan Yurt hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi yaralandı. Yangında yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.09.2025 09:40

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi yaralandı.



Dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 230. Sokak'ta 3 katlı bir binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, anne T.Y., çocukları Ş.Y. (3) ve Sultan Yurt (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Sultan Yurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

