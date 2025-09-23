Denizli’de sopalı yumruklu kavga! 3 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçak, sopa ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, 19 Eylül'de Atalar Mahallesi 952 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen L.K. ile B.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından B.K., motosikletiyle L.K.'nın motosikletine çarptı. Bunun üzerine taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, L.K.'ya, B.K ile B.K.'nın akrabası olduğu öğrenilen M.K. saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada bıçak ve sopayla yaralanan L.K., B.K. ve M.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların halen hastanede oldukları ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavga anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tartışmanın ardından B.K.'nın motosikletiyle, L.K.'nın motosikletine çarptığı ve ardından çıkan kavga yer aldı.

