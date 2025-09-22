Yaşlı kadının yılan korkusuyla yardım çağrısında bulunduğu eve itfaiyeden müdahale

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Halime Mart, evinde gördüğü irili ufaklı yılanlar nedeniyle büyük panik yaşadı ve komşularının yardımıyla video paylaşarak yetkililerden destek istedi. Görüntüler üzerine ev, itfaiye ekipleri tarafından ilaçlanarak önlemler alındı.

Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesi'nde yaşayan Halime Mart, evinin farklı bölümlerinde sık sık yılan gördüğünü ve bu yüzden kendi evinde dahi huzur bulamadığını dile getirdi. Kendi imkânlarıyla çözüm bulamayan yaşlı kadın, durumun sosyal medyaya yansımasının ardından yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düziçi İtfaiye ekipleri, evin içinde detaylı bir arama çalışması yaptı. Evin içinde ve bahçede yapılan aramada yılana rastlanmadı. Ardından Yarbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde ilaçlama çalışması gerçekleştirerek yılanların uzaklaştırılması için önlem aldı.