Trafik kazası geçerdikten sonra yaşamını yitiren Polis Memuru Samet Ter için cenaze töreni düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Polis Memuru Samet Ter için görev yapan Kütahya’nın Simav Kaymakamlığında resmi tören düzenlendi.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 17:51

Paylaş



ABONE OL

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için Kütahya'da cenaze töreni düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden koruma polis memuru Samet Ter için görev yaptığı Kütahya'nın Simav Kaymakamlığında resmi tören düzenlendi. Daha sonra cenaze, Uşak'ın Ulubey ilçesi Karacaahmet köyüne götürülerek toprağa verildi.



Simav Kaymakamlığı önünde düzenlenen resmi törenle, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ter ebediyete uğurlandı. Törende İstiklal Marşı okundu, Ter'in özgeçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardımdan dualar edildi.



Tören sonrası taziyeler, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, merhumun kardeşi Mehmet Ter ve meslektaşları tarafından kabul edildi. Daha sonra cenaze Uşak'ın Ulubey ilçesi Karacaahmet köyüne götürüldü. Burada evinden helallik alındı, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanlığına defnedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN