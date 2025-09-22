Mersin'de çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza yağdı

Mersin'de motosikletleriyle tehlikeli hareketler ve gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 kişiye toplam 10 bin 951 lira ceza uygulandı.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 23:00

Paylaş



ABONE OL

Olay, 20 Eylül'de sabah 05.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde bazı şahısların motosikletleriyle seyir halinde tehlikeli hareketlerde bulunup, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen S.R., H.İ.T., A.C.Y. ve E.A., gözaltına alındı. Kendi güvenlikleri ile diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı ve çevreye gürültü yaparak rahatsızlık verdikleri tespit edilen sürücülere 'Trafik ve Kabahatler Kanunu' kapsamında 10 bin 951 lira para cezası kesildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN