İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 16:29

Paylaş



ABONE OL

Bir zamanlar elma denilince akla gelen ilk yerlerden olan Yalova'da, yıllar geçtikçe üreticiler farklı ürünler yetiştirmeye başlamış ve elma üretimi azalmıştı. Kentteki son elma üretimi yapılan köylerden olan Dereköy'de bu yıl elma verimi ve kalitesi beklenenin çok üzerinde gerçekleşti. Dereköy Muhtarı Hidayet Köken, göletlerin devreye girmesiyle sulama imkanlarının artmasının üretimi ve kaliteyi doğrudan etkilediğini söyledi. Muhtar Köken yaptığı açıklamada, "Göletlerin faydası çok fazla oldu. Bu yıl olan kuraklıktan göletler sayesinde hiç etkilenmedik" diye konuştu.



Geçen yıla kıyasla fiyatların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Muhtar Köken, "Geçen yıl elmayı 12,5 TL'ye verdik, dalından. Bu yıl 45 TL'ye verildi. Elma şu an 40-50 TL arasında değişiyor. Bu yılki fiyatlar geçen yılki fiyatlardan yüksek. Bu yıl memnunuz. Çiftçi bütün meyvelerden çok para kazandı bu yıl" dedi. Dereköy'de yapılan sulama göletlerinin çiftçilere büyük katkı sağladığını vurgulayan Köken, göletlerin büyük yatırımlar sonucu kurulduğunu söyledi.

Sulama imkanının düzenli olması nedeniyle ağaçların büyüdüğünü, verimin arttığını ve yeni çeşit bahçelerinin kurulabildiğini ifade eden Muhtar Köken, "Bölgeye bir gölet daha yapılırsa elma rekoltesi 2 bin tonlara kadar çıkabilir. Dereköy Yalova'daki elma üretim geleneğini ayakta tutan yerlerden biri. Elma bakmak zor, artık herkes elma bakmıyor ama Dereköy hala bu değerini koruyor. Yalova'da elma yapacak son köylerden biri Dereköy'dür. Yalova'da sadece Dereköy kaldı. Dereköy elmaları İstanbul pazarlarında ve Yalova pazarlarında Dereköy elması adıyla satılıyor. Dereköy elmada bir markadır" diye konuştu.



Dereköy'de yetiştirilen başlıca elma çeşitleri arasında Golden, Starking, M106 ve M9'un yer aldığını dile getiren Muhtar Köken, pazarlama açısından bu sezon sorun yaşanmadığını sözlerine ekleyerek, "Türkiye genelinde elma popülasyonu azalmaya başladı. Genç neslin elma yetiştiriciliğine yönelmemesi nedeniyle üretici sayısı düşüyor. Elma bakmak çok zor. Zor olduğu için yeni nesil yönelmiyor. Yönelmediği için de popülasyon azalmaya başladı. Artık bu iş bizde kaldı. Dereköy bu konuda namını hala yürütüyor" dedi.