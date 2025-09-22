Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLERİN
2025-09-22 04:58:33 39.20222 28.2 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:53:10 39.18972 28.2075 4.56 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:48:23 39.23 28.0225 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:46:43 38.10806 38.49083 11.18 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2025-09-22 04:45:03 39.18528 28.24111 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:40:41 39.21722 28.15528 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:39:13 39.20833 28.18861 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:38:07 39.20833 28.20333 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:35:23 39.19361 28.22194 5.66 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:20:17 39.18556 28.2075 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:19:59 40.36833 24.12028 8.99 MW 4.8 Ege Denizi
2025-09-22 04:17:43 39.18389 28.21694 6.99 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:13:10 39.20361 28.24083 7.01 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:12:14 39.20139 28.20194 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:07:54 39.17694 28.21417 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:05:16 39.20944 28.19111 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 04:03:27 39.22167 28.18111 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 03:59:26 39.21083 28.22444 6.12 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 03:54:04 39.17389 28.15639 6.96 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)