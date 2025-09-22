Bursa'da Hollanda'nın biber salçasını İnegöllü kadınlar üretiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki tesislerde salça yapım süreci başladı. Çalışanların yüzde 90'ının kadınlardan oluştuğu Kulaca'daki tesislerde üretilecek bin 500 ton biber salçası Hollanda'ya ihraç edilecek. 500 ton domates salçası ise iç pazar için üretilecek.

İnegöl'de kadın gücünün kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek domates salçaları, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek. Üretilen biber salçaları ise Hollanda'ya ihraç edilecek. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, bu yıl ihracat hedeflerinin bin 500 ton olduğunu söyledi.



Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, "Her yıl kar yumağı gibi büyüyoruz. Her ne kadar ülkemizde kriz olmakla birlikte biz ihracatımızı yüzde 10 ila yüzde 15 oranında büyüttük. İç piyasada da domates ve biber salçamızı üretiyor ve satıyoruz. Kooperatifimizin ekonomik ve mali yönden sıkıntısı yoktur. Geçtiğimiz yıl bin 200 ton olan ihracatımızı bu sene bin 500 tona çıkarıyoruz. Yeni bir oluşum oldu Hollanda'da eskiden beri anlaştığımız firma sahip değiştirdi. Bin 500 ton ve önümüzdeki yıllarda 3 bin ton hedefliyorlar. Bizde buna karşılık o yatırımı yapmamız gerekiyor. Bu Türk parasıyla 60 milyon TL oluyor. Bu arada biz ithalat yapmadan bu dövizi getirdiğimiz için ülkemize tarım gelirleri çok farklı oluyor, bizim açımızdan dışarıya dövizimiz gitmiyor" dedi.



Kadın istihdamına dikkat çeken Uğur, "İstihdamımız çok önemli, şu anda 120 tane kadın çalışıyor. 10-15 tane de salça yapımında çalışan kadın işçilerimiz vardır. Kadın işçilerimizin çoğu sigortalıdır. Bizim bir amacımız da sosyal faaliyetlerden bir tanesi de üniversiteye giden talebeler lise son sınıfta olanlardan 16 yaşı geçmiş talebelere 10-15 günlük bir çalışma imkanı sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllardaki çalışmalara katkıda bulunurlar diye yapıyoruz. 1-2 tane de bizde staj yapan talebeler var, onlar da buradan bilgilenip gidiyorlar" diye konuştu.



Kooperatifin 1976'da hizmete başladığını belirten Uğur, "Yaklaşık 50 yıldır üretim yapıyoruz, tabi geçmiş yıllarda ufak tefek aksaklıklar olmasına rağmen son yıllarda ekonomimizi yendik, kredi kullanmıyoruz ve Türkiye'nin en iyi salçasını yapıyoruz. Büyük bir ilerleme yaptık, İl Müdürlüğü'nden İtalya'ya giden dostlarımız ekranda 3 tane kooperatif görünüyor. Bir tanesi Konya'daki devletin desteklediği bir kooperatif Torku. Bir tanesi İzmir'de Teresüt, onun arkasında da büyükşehir belediyesi vardı. Ama bizim kimse yoktu. Üç kooperatiften birisi de Kulaca'dır. İnşallah devam ettireceğiz. Bizim kooperatif işlemesi ile ilgili kurmak isteyenler geliyor onlara destek veriyoruz. 2 tane de kardeş kooperatif seçtik. Onlara da destek veriyoruz. Aşağı yukarı 25-27 yıldır ihracat yapıyoruz. Şu anda dediğimiz gibi ihracatı bin 500 tona hedefleyerek gidiyoruz. Ürünler de çok iyi olduğu için bizi tercih ediyorlar. Hollanda'nın yaptığı ürünü Türkiye'de yapmak isteyen firmalar var onlara da destek veriyoruz. Yarım mamülün maddesini biz temin edip onlara gönderiyoruz. İç piyasaya bizim domates biber salçalarından satıyoruz. Onu da 500 ton civarında satıyoruz" ifadelerini kullandı.