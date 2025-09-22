Balıkesir Susurluk'ta trafik kazası can aldı!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, bulunduğu yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 14:15

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Karesi Grup Amirliği itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, bulunduğu yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN