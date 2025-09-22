Alacak tartışması kanlı bitti: İş insanı bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 22.09.2025 17:29

Olay, öğle saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu ve T.C.B. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.C.B., bıçakla Kuloğlu'na saldırdı. Kuloğlu, vücuduna ve boğazına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kuloğlu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bıçakladığı Kuloğlu'nun başında bekleyen T.C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.